Playoff Serie C, definite le qualificate alla fase nazionale: alle 12.30 il sorteggio
Continuano a regalare emozioni e colpi di scena i playoff di Serie C. Nelle gare andate in scena ieri non sono mancate le sorprese, con diverse squadre capaci di sovvertire i pronostici e conquistare il passaggio del turno.
Prosegue senza sosta la favola del Casarano, che travolge addirittura il Cosenza con un netto 5-1 e stacca il pass per la fase successiva. Impresa anche della Pianese, che continua a scrivere la propria storia superando 2-0 in trasferta la Juventus Next Gen. Successo di misura invece per il Cittadella, che elimina il Lumezzane al termine di una sfida molto equilibrata.
Pareggi che premiano invece le squadre di casa nelle altre due sfide: l’1-1 tra Campobasso e Pineto consente ai molisani di andare avanti, stesso risultato anche tra Casertana e Crotone, con i campani che conquistano la qualificazione grazie al miglior piazzamento.
Completa il quadro il Lecco, protagonista di una bella rimonta contro la Giana Erminio. Dopo il vantaggio ospite firmato Ferri, i lombardi ribaltano il match in meno di dieci minuti grazie alle reti di Battistini e Duca, centrando così il passaggio del turno.
Oggi alle 12.30 è in programma il sorteggio della fase nazionale dei playoff di Serie C, che definirà gli accoppiamenti del prossimo turno.
PLAYOFF SERIE C
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Campobasso-Pineto 1-1
38' D'Andrea (P), 88' Salines (P)
Casertana-Crotone 1-1
8' Maggio (CR), 77' Vano (CA)
Cittadella-Lumezzane 1-0
22' Rabbi
Cosenza-Casarano 1-5
5' Mazzocchi (CO), 44' Maiello (CA), 54' Versienti (CA), 73' Caliento (CA), 81' Carbone (CA), 90+3' Chiricò (CA)
Juventus-Pianese 0-2
79' Bertini, 90+2' Colombo
Lecco-Giana Erminio 2-1
50' Ferri (D), 63' Battistini (L), 75' Duca (L)
PRIMO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)
SECONDO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)
FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno
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