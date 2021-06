Pontedera, Espeche si presenta: "Qua vogliono fare le cose per bene"

vedi letture

Marcos Espeche, neo-difensore del Pontedera, ai canali ufficiali granata si è così presentato: "Conoscevo già l’ambiente del Pontedera. Ho affrontato molte volte la squadra e abitando a Lucca mi sono sempre interessato del calcio toscano. Le aspettative che avevo sono state confermate, qui ci sono persone preparate che vogliono fare le cose per bene. Ho sensazioni molto positive e sono molto contento della scelta che ho fatto. Mi permetterà anche di stare vicino a casa visto che le ultime stagioni le ho passate in Emilia e questo è sicuramente un valore aggiunto. Col mister ci siamo incontrati stamani dopo la firma del contratto ma ci eravamo già sentiti per telefono. Abbiamo scambiato due parole su quelle che sono le sue idee, abbiamo parlato di calcio. Ha in testa un progetto chiaro, ho trovato una persona che ha voglia di lavorare e migliorare sempre di più sè stesso e la sua squadra. La prossima stagione? Io sono abituato a lavorare tutte le settimane per vincere ogni singola partita che ci troviamo davanti. Prima si raggiungono gli obbiettivi che ci siamo prefissati, prima possiamo ambire a qualcosa di più. Il Pontedera è una grande realtà, sono sicuro che faremo bene. Ai tifosi dico che sono molto contento di essere qui e spero di poterli incontrare dentro uno stadio e sentirli cantare durante le partite. Il calcio senza tifosi perde una parte importantissima. Ti spingono sempre a dare qualcosa in più e questo è fondamentale. Da parte mia posso dire che mi impegnerò sempre al massimo e farò sempre tutto il possibile per la squadra".