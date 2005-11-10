Ancora porte chiuse per il Cosenza: anche con l'Altamura si gioca senza tifosi
Tommaso Maschio
Il Cosenza in occasione della sfida di domenica contro l’Altamura dovrà fare ancora a meno dei suoi tifosi come già accaduto nei precedenti incontri. Il club ha infatti comunicato sui propri profili ufficiali che la gara si giocherà a porte chiuse come disposto dal Prefetto di Crotone, nel cui stadio – l’Ezio Scida – da inizio anno i Lupi giocano le proprie gare casalinghe.
Il comunicato del Cosenza
Preso atto del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Crotone, il club comunica che la gara Cosenza - Altamura in programma domenica 18 ottobre 2026 presso lo Stadio “Ezio Scida” di Crotone, con inizio alle ore 14:30, si disputerà a porte chiuse, in assenza di spettatori. La presente disposizione è adottata in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza