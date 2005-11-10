Potenza, Castorani vicino al rinnovo: accordo fino al 2028

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Potenza, Castorani vicino al rinnovo: accordo fino al 2028TMW
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 17:49Serie C
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12.10.2026 17:49Serie C
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Manuele Castorani e il Potenza sono vicini a proseguire insieme. Per il centrocampista è in arrivo un rinnovo contrattuale fino al 2028, con un accordo di massima già raggiunto tra le parti. Nei prossimi giorni è previsto un incontro per definire gli ultimi dettagli e arrivare alla fumata bianca.
Fonte: Claudia Marrone
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