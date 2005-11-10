Potenza, rinnovo di contratto fino al giugno 2028 per Manuele Castorani

Potenza, rinnovo di contratto fino al giugno 2028 per Manuele CastoraniUfficiale
Luca Bargellini
La società Potenza Calcio rende noto di aver definito il prolungamento contrattuale del centrocampista Manuele Castorani fino al 30 giugno 2028.
In maglia rossoblù dalla stagione 2023/24, Manuele ha collezionato 87 presenze, mettendo a segno 8 gol e 5 assist. Un percorso di crescita e continuità che lo ha reso un punto di riferimento per la squadra e che, nella stagione 2025/26, lo ha visto protagonista della conquista della prima storica Coppa Italia di Serie C della storia del Potenza.
Il Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari ha dichiarato: “La prosecuzione del percorso sportivo di Manuele con la maglia del Potenza è motivo di grande soddisfazione, poiché incarna pienamente i valori del nostro club e di questo progetto tecnico. La sua esperienza, messa al servizio della squadra, rappresenta un punto di forza all’interno di un gruppo dinamico e propositivo”.