Pro Vercelli, Bonera resiste: confermata la fiducia nonostante lo 0-5 contro il Lecco

Momento davvero critico per la Pro Vercelli che, nel weekend, ha incassato una sonora sconfitta per 0-5 in casa contro il Lecco. Nonostante il risultato umiliante e la classifica deficitaria - piemontesi sono quintultimi nel Girone A con 2 punti di vantaggio sulla Juventus Next gen - non prende campo l'idea di cambiare allenatore. Stando a quanto raccolto da TuttoC.com, il club intende proseguire con Daniele Bonera sostenendo che il percorso intrapreso all'inizio dell'anno con questo tecnico possa quanto prima dare i risultati sperati.

Il cammino della Pro Vercelli

Nelle prime 3 giornate, la Pro ha ottenuto 4 punti frutto del successo sulle Folgore Caratese e del pareggio contro il Desenzano. Successivamente, però, la compagine piemontese ha raccolto appena 5 punti in 7 patite ed è reduce da 2 ko consecutivi con 0 gol segnati e ben 7 subiti.