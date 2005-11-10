Come emerso in giornata in casa Pro Vercelli è arrivato l'esonero del vice allenatore Vincenzo Melidona, uno dei collaboratori più importanti del tecnico Daniele Bonera. Una decisione che è stata presa direttamente da Eric Hellemons, technical manager della società, e Dries Bousatta, technical advisor di Bridge Football Group, il gruppo che controlla la Pro Vercelli. Una scelta che, secondo quanto emerso, ha sorpreso anche i dirigenti italiani del club, messi al corrente della situazione soltanto dopo che la proprietà aveva già deciso.

Il comunicato della Pro Vercelli su Melidona

F.C. Pro Vercelli 1892 comunica la conclusione del rapporto professionale con il vice allenatore Vincenzo Melidona. La decisione è stata assunta dalla direzione sportiva del Bridge Football Group nell’ambito delle valutazioni relative all’area tecnica.

La Società desidera ringraziare Melidona per il lavoro svolto, la professionalità e la disponibilità dimostrate. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale e per il suo futuro sportivo e personale.