Come già avevamo raccontato la scorsa settimana, gli ultimi allenamenti che hanno portato la Pro Vercelli al derby contro il Novara sono stati piuttosto delicati, contrassegnati da un'aria tesa: i tifosi hanno contestato la dirigenza nelle figure dell'Head of Methodology Eric Hellemons e del dirigente Dries Boussatta, ai quali stato imputato soprattutto l'allontanamento di Vincenzo Melidona, tecnico in seconda del trainer Daniele Bonera, che fin da subito si era detto contrario all'esonero del suo collaboratore.

Il derby è terminato 1-1, ma la questione legata a Melidona ha segnato il trainer, che adesso, come riporta Sky Sport, sta valutando la possibilità di dimettersi dal suo incarico. Ore decisive.