Bonera: "Ho avuto Maldini al Milan anche da dirigente. Mette sempre un po' di soggezione"

Daniele Bonera, allenatore della Pro Vercelli, ha rilasciato un' intervista a FanPage, parlando anche della sua parentesi al Milan: "È il classico sogno che si avvera. Andare nella squadra per cui tifi da bambino penso sia una delle cose più belle che possano esistere per un ragazzo. Trovai un altro mondo. Venivo da anni in cui il Milan aveva vinto tutto, ma funzionava ancora benissimo. Non c'era bisogno di parlare molto: erano i comportamenti, gli atteggiamenti e la predisposizione al lavoro a fare la differenza. Ho avuto la fortuna di condividere tanti spogliatoi, ma quello è stato sicuramente uno dei periodi più belli.

L'importanza di Maldini

Bonera indica l'ex capitano rossonero come il giocatore che più lo ha colpito: "Parlava il giusto. Io, soprattutto nel primo anno al Milan, non avevo ancora quella confidenza per parlare liberamente. C'era una certa soggezione nei confronti di una figura così importante. Non faceva nulla per crearla, ma era semplicemente una presenza carismatica".

Bonera ha poi ritrovato Maldini anche da dirigente: "Sì, ed è rimasto sempre molto sereno nel confrontarsi. La sua figura mette sempre un po' di soggezione, perché parliamo di Paolo Maldini. Io a causa del Covid mi ritrovai anche in panchina a guidare il Diavolo, ottenni 2 vittorie e un pari...".