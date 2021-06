Pro Vercelli, domani il giorno di Modesto al Crotone. Per la successione spunta Scienza

Con Francesco Modesto in predicato di approdare al Crotone (domani potrebbe essere il giorno giusto, ndr), per la Pro Vercelli è arrivato il momento di trovare un nuovo tecnico per la prossima stagione. Stando a quanto riportato da La Stampa nelle ultime ore, in tal senso, avrebbe preso quota la candidatura di Giuseppe Scienza del Monopoli.