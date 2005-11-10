Ufficiale Un altro rinnovo per la Scafatese: l'attaccante Volpicelli resta in gialloblù

Altro rinnovo in casa Scafatese, con il club campano che ha annunciato il rinnovo dell'attaccante Emilio Volpicelli. Di seguito la nota del club:

"La Scafatese Calcio 1922 è lieta di comunicare agli organi di Stampa il rinnovo dell'attaccante Emilio Volpicelli.

Classe 1992, fisico e tecnica da altri palcoscenici, mancino delizioso, Volpicelli ha già scritto, nella stagione appena conclusa, una pagina importante della storia canarina.

Con la casacca gialloblù, infatti, Volpicelli ha confezionato una "doppia doppia" con 13 gol e 13 assist all'attivo, ma soprattutto ha timbrato il tabellino nelle gare più importanti: il giorno della matematica promozione in C, quando andò a segno contro il Monastir con una doppietta su due punizioni consecutive, e la finale Scudetto col Vado, in cui ha siglato il raddoppio sempre su calcio piazzato.

Il rinnovo di Volpicelli persegue ulteriormente quel senso di continuità progettuale che la Scafatese Calcio 1922 ha deciso di attuare per proseguire la propria crescita".