Ufficiale Ancora un rinnovo per la Scafatese. Oggi è il turno del centrocampista Acquadro

Prosegue la marcia di rinnovi in casa Scafatese, con la squadra campana che si sta preparando per affrontare il prossimo campionato di Serie C: l'ultimo in ordine cronologico, annunciato quest'oggi, è quello del centrocampista Alberto Acquadro.

Di seguito, la nota del club:

"La Scafatese Calcio 1922 comunica ai tifosi e agli organi di stampa di aver trovato l'accordo per il rinnovo del centrocampista Alberto Acquadro.

Classe 1996, Acquadro arriva da un tris di campionati vinti consecutivamente, prima con il Trapani, poi con il Siracusa e, infine, con la Scafatese. In passato, inoltre, il calciatore ha partecipato attivamente ai due successi del Venezia in Serie D e in Serie C.

Nell'ultima stagione appena conclusa è stato una delle colonne portanti della Scafatese che ha riabbracciato dopo anni il professionismo: secondo giocatore in rosa per minuti giocati con 3202', ha contribuito all'accoppiata Promozione-Scudetto con un complessivo di 37 presenze e 4 reti, tra cui anche quella spettacolare che ha chiuso sul definitivo 0-6 la Finale del Titolo Campione d'Italia".