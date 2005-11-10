Sambenedettese, Massi dopo il 2-2 col Vado: "Chiederei le dimissioni di Ayroldi"
Luca Bargellini
Presa di posizione forte quella di Vittorio Massi, presidente della Sambenedettese, a seguito della sfida pareggiata 2-2 sul campo del Vado. Al centro dell'attezione alcuni episodi arbitrali come il calcio di rigore fatto ripetere due volte e il gol annullato all'82' a Nicoli.
Le parole del numero uno della Samb
"Chiederei le dimissioni di Ayroldi (designatore della CAN C, ndr) - spiega attraverso i microfoni di VeraTv -. Ritengo che quello che è successo ieri sia qualcosa di inverosimile. Al terzo rigore ho chiesto alla panchina di dire al nostro portiere di restare fermo così segnavano e si ricominciava a giocare.
Tutti eravamo lì per vedere una partita, non una terna arbitrale che prendeva in giro il gioco del calcio. Le parole del presidente del Vado a fine partita confermano le gravità vissute da tutti ieri: Caro Massi, ho sperato nel 2-2 ".