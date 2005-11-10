Oggi incontro fra Massi e imprenditori locali: si cercano investitori per la Sambenedettese

Dopo le voci dei giorni scorsi relative al possibile interesse di Valerio Antonini, presidente del Trapani, per la Sambenedettese, in casa rossoblù questa sera andrà in scena un incontro fra la proprietà e gli imprenditori locali con l’obiettivo di ampliare la compagine societaria, coinvolgere nuove forze economiche e consolidare così la presenza del club nel calcio professionistico.

Appuntamento alle 18:00 al Riviera delle Palma

Come riporta La Nuova Riviera alle ore 18:00 nella sala stampa dello Stadio Riviera delle Palme andrà in scena questo incontro che fa seguito al confronto avuto nei giorni scorsi con il presidente Vittorio Massi e il sindaco Nicola Mozzoni sulla situazione della società e delle prospettive future. L’incontro servirà a mettere a confronto la dirigenza con le realtà imprenditoriali potenzialmente interessate a dare il proprio contributo, in un momento nel quale la sostenibilità economica e organizzativa rappresenta uno degli aspetti centrali per il futuro della Sambenedettese.

Quale disponibilità per affiancare Massi?

La priorità dell’incontro sarà quella di capire quanta disponibilità concreta possa arrivare dal territorio o se esistano le condizioni per costruire una base societaria più ampia e servirà a raccogliere eventuali adesioni al progetto, ma non sono attesi passaggi formali per i nuovi possibili ingressi. La giornata al Riviera delle Palme potrebbe dunque offrire indicazioni importanti sulla volontà del tessuto imprenditoriale locale di affiancare Massi nella gestione e nel percorso della Samb in Serie C.