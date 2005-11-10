Passi avanti nella possibile cessione della Sambenedettese. Si è svolto nella giornata di oggi, scrive LaCasadiC, l'atteso incontro tra l'attuale presidente rossoblù Vittorio Massi e Luca Gallo, ex patron della Reggina e potenziale acquirente del club marchigiano. Il confronto si è concluso con sensazioni positive sulla possibile riuscita dell'operazione, anche se serviranno ulteriori aggiornamenti prima di poter parlare di un'intesa definitiva. Le parti, infatti, torneranno a confrontarsi nei prossimi giorni per proseguire il dialogo.

Incontro Massi-Gallo: sensazioni positive

La giornata era considerata particolarmente importante per il futuro societario della Samb. Gallo, che da tempo seguiva con interesse la situazione del club marchigiano, si è presentato all'appuntamento accompagnato da Fabio De Lillo, anche lui con un passato dirigenziale alla Reggina.

L'obiettivo del faccia a faccia con Massi era quello di entrare nel merito della possibile acquisizione della società e verificare la possibilità di trovare un'intesa, soprattutto sotto il profilo economico. Un passaggio necessario per trasformare l'interesse manifestato nelle scorse settimane in una vera e propria trattativa per il trasferimento della proprietà.

Al termine dell'incontro le sensazioni sono state positive per la buona riuscita dell'operazione. Non è ancora arrivata, tuttavia, una conclusione definitiva: i due interlocutori si aggiorneranno nuovamente nei prossimi giorni, quando potranno emergere ulteriori sviluppi.

Massi apre alla cessione: possibile svolta societaria

La possibilità di un cambio al vertice della Sambenedettese era emersa nelle ore precedenti all'incontro, dopo l'apertura di Vittorio Massi alla cessione del club. Luca Gallo, ex presidente della Reggina, rappresenta uno dei soggetti interessati a raccogliere il testimone dell'attuale proprietà.

Per la società rossoblù si potrebbe quindi aprire una nuova fase, ma molto dipenderà dalla capacità delle parti di trovare un accordo sulle condizioni economiche dell'operazione. Al momento non sono stati comunicati dettagli su cifre, percentuali o tempistiche per l'eventuale passaggio di proprietà.

La sensazione positiva maturata dopo il primo confronto rappresenta comunque un segnale incoraggiante. La partita societaria resta aperta: i prossimi giorni saranno importanti per capire se il dialogo tra Massi e Gallo potrà concretizzarsi in una trattativa destinata a portare a un cambio di proprietà della Sambenedettese.