Ufficiale Savoia, colpo in attacco: dal Gubbio arriva Alessio Di Massimo

Il Savoia rinforza il reparto offensivo con Alessio Di Massimo. L'esterno arriva dal Gubbio e firma un contratto biennale.

Il Savoia ha ufficializzato l'ingaggio di Alessio Di Massimo, nuovo rinforzo per il reparto offensivo della formazione oplontina. L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Gubbio e ha sottoscritto un contratto biennale con il club campano.

Classe 1996 e originario di Sant'Omero, in provincia di Teramo, Di Massimo è un'ala sinistra di piede destro, capace di ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo grazie alla sua duttilità e alle sue qualità tecniche.

Una lunga esperienza in Serie C

Nel corso della carriera, Di Massimo ha vestito le maglie di Pescara, Sambenedettese, Triestina, Catanzaro, Pistoiese, Ancona e Gubbio, costruendosi un percorso ricco di esperienza nel campionato di Serie C.

La stagione più prolifica è stata quella 2020/21 con il Catanzaro, quando ha realizzato 9 gol in 37 presenze, contribuendo alla vittoria del campionato da parte della formazione calabrese.

Numeri importanti anche con Ancona e Gubbio

Successivamente il classe 1996 si è messo in evidenza anche con l'Ancona, dove ha chiuso la stagione 2022/23 con 11 reti in 33 presenze.

Nelle ultime due annate con il Gubbio ha invece collezionato 41 presenze e 13 gol in campionato, confermando continuità di rendimento. Ora per lui si apre una nuova sfida con la maglia del Savoia, che punta sulla sua esperienza per aumentare il peso offensivo della squadra.