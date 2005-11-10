La Scafatese conferma Esposito: sarà gialloblù anche la prossima stagione
Altra conferma per la Scafatese. Il club campano ha annunciato infatti che Alessio Esposito continuerà a vestire la maglia gialloblù anche nella prossima stagione. Di seguito la nota del club:
"La Scafatese Calcio 1922 è lieta di comunicare agli organi di stampa la conferma di Alessio Esposito, che continuerà a vestire la maglia gialloblù anche nella prossima stagione.
Centrocampista di qualità e quantità, Alessio ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all’interno del gruppo; nelle ultime due stagioni disputate con la casacca canarina ha collezionato 60 presenze mettendo a segno 7 reti, tra cui quello pesantissimo che ha sbloccato la finale della Poule Scudetto lo scorso 6 giugno.
La sua permanenza rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione della Scafatese del presente e del futuro, nel segno della continuità e della valorizzazione di quei calciatori che hanno dimostrato di meritare la fiducia della società.
La conferma di Alessio Esposito testimonia la volontà del club di proseguire un percorso fondato non solo sull’esperienza, ma anche sulla crescita di profili che possano rappresentare il patrimonio tecnico e umano della Scafatese negli anni a venire"