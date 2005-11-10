Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

La Scafatese conferma Esposito: sarà gialloblù anche la prossima stagione

La Scafatese conferma Esposito: sarà gialloblù anche la prossima stagione TUTTOmercatoWEB
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:26Serie C

Altra conferma per la Scafatese. Il club campano ha annunciato infatti che Alessio Esposito continuerà a vestire la maglia gialloblù anche nella prossima stagione. Di seguito la nota del club:

"La Scafatese Calcio 1922 è lieta di comunicare agli organi di stampa la conferma di Alessio Esposito, che continuerà a vestire la maglia gialloblù anche nella prossima stagione.

Centrocampista di qualità e quantità, Alessio ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all’interno del gruppo; nelle ultime due stagioni disputate con la casacca canarina ha collezionato 60 presenze mettendo a segno 7 reti, tra cui quello pesantissimo che ha sbloccato la finale della Poule Scudetto lo scorso 6 giugno.

La sua permanenza rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione della Scafatese del presente e del futuro, nel segno della continuità e della valorizzazione di quei calciatori che hanno dimostrato di meritare la fiducia della società.

La conferma di Alessio Esposito testimonia la volontà del club di proseguire un percorso fondato non solo sull’esperienza, ma anche sulla crescita di profili che possano rappresentare il patrimonio tecnico e umano della Scafatese negli anni a venire"

Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Lucarelli conferma dialoghi con il Grosseto: "Ma ho ancora altre situazione, compresa... Lucarelli conferma dialoghi con il Grosseto: "Ma ho ancora altre situazione, compresa una B"
Cosenza, parla il sindaco: "Bene l'iscrizione, ma basta guerre: Guarascio ceda il... Esclusiva TMWCosenza, parla il sindaco: "Bene l'iscrizione, ma basta guerre: Guarascio ceda il club"
La Scafatese conferma Esposito: sarà gialloblù anche la prossima stagione UfficialeLa Scafatese conferma Esposito: sarà gialloblù anche la prossima stagione
Il Team Altamura si rinforza tra i pali: Perucchini ha firmato. Atteso a breve l'annuncio... TMWIl Team Altamura si rinforza tra i pali: Perucchini ha firmato. Atteso a breve l'annuncio
Savoia, è già terminata l'avventura di Agatino Chiavaro. La nota del club UfficialeSavoia, è già terminata l'avventura di Agatino Chiavaro. La nota del club
Altro acquisto per la Pro Vercelli: preso il difensore Marco Pagliari UfficialeAltro acquisto per la Pro Vercelli: preso il difensore Marco Pagliari
Petrone: "Ascoli pronto per la B. Il vero problema in Italia è la crescita dei giovani"... Esclusiva TMWPetrone: "Ascoli pronto per la B. Il vero problema in Italia è la crescita dei giovani"
Monopoli, Bove può partire in estate: sulle sue tracce ci sono Guidonia e Novara TMWMonopoli, Bove può partire in estate: sulle sue tracce ci sono Guidonia e Novara
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Una gestione da dilettanti per il club italiano più titolato in Europa. Milan, così non va e le scuse sono finite. Se Cardinale non ha il tempo di stare dietro alla società si faccia da parte. Ibrahimovic non è il dirigente giusto
Primo piano
Immagine top news n.0 Como, Sergi Roberto lascia a scadenza: "Incredibilmente orgoglioso del percorso"
Immagine top news n.1 Inter, incontro positivo con l'Atalanta per Palestra: le parti si sono avvicinate. I dettagli
Immagine top news n.2 Fiorentina, Paratici: "Vogliamo che Kean sia il nostro numero nove. Non decidiamo solo noi"
Immagine top news n.3 Gravina: "FIGC, dovevo andarmene già prima. Malagò o Abete? Lascio in buone mani"
Immagine top news n.4 Milan, occhi su Gonçalo Ramos: il portoghese piace ad Amorim. Darwin Nunez l'alternativa
Immagine top news n.5 Altro colpo di scena in casa Milan. Krosche non arriverà, continua la ricerca del ds
Immagine top news n.6 Giornata calda in casa Inter: dal rinnovo di Chivu all'arrivo di Provedel, il punto
Immagine top news n.7 Chi dev'esser riscattato: il punto sui possibili acquisti a titolo definitivo in arrivo in Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Messi è infinito, Ronaldo... no. Quanta differenza tra un leader e un boss Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La situazione del Milan non inquieta solo i tifosi rossoneri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 De Vrij pensa all'addio all'Inter. Palestra, resta la distanza: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Arthur, Pavard & Co: a volte ritornano, quanti giocatori di troppo per le big
Immagine news podcast n.4 Il Milan sfida la maledizione portoghese. Ma dirigenza e allenatore parleranno la stessa lingua?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, Paganini: "Palestra? La vicenda Lookman deve aver insegnato qualcosa"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, Lorenzo Amoruso: "Alla fine si chiuderà l'affare per Palestra"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lazio, Bucchioni: "Non c'è via d'uscita per Lotito che vendere il club"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vozinha commuove ai Mondiali, l'agente: "Ecco la sua storia e cosa mi ha detto dopo la Spagna"
Immagine news Serie A n.2 Roma, nome nuovo dal Portogallo: occhi sull'attaccante Fajardo
Immagine news Serie A n.3 Como, Sergi Roberto lascia a scadenza: "Incredibilmente orgoglioso del percorso"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Chaka Traore al Partizan Belgrado a titolo definitivo: il comunicato
Immagine news Serie A n.5 Dai 30 milioni del Milan alla Roma, sarà l'estate buona per vedere Armando Broja in Italia?
Immagine news Serie A n.6 Via libera a Malagò, e quindi a Roberto Mancini: è il grande favorito come ct
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, esercitato il riscatto di Benaissa. Ha sottoscritto un contratto quadriennale
Immagine news Serie B n.2 Cambia il vice allenatore in casa Virtus Entella: Baresi prende il posto di Bertarelli
Immagine news Serie B n.3 Ad Ascoli la presentazioni dei calendari di Serie B 2026-27: appuntamento il 22 luglio
Immagine news Serie B n.4 Avellino, assalto a Pyyhtia: trattativa avanzata con il Bologna per il trasferimento a titolo definitivo
Immagine news Serie B n.5 Avellino, linea verde confermata: nel mirino Harder e Topalovic
Immagine news Serie B n.6 La Juve Stabia a lavoro per la celere ripartenza. Per la panchina spunta anche D'Angelo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lucarelli conferma dialoghi con il Grosseto: "Ma ho ancora altre situazione, compresa una B"
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, parla il sindaco: "Bene l'iscrizione, ma basta guerre: Guarascio ceda il club"
Immagine news Serie C n.3 La Scafatese conferma Esposito: sarà gialloblù anche la prossima stagione
Immagine news Serie C n.4 Il Team Altamura si rinforza tra i pali: Perucchini ha firmato. Atteso a breve l'annuncio
Immagine news Serie C n.5 Savoia, è già terminata l'avventura di Agatino Chiavaro. La nota del club
Immagine news Serie C n.6 Altro acquisto per la Pro Vercelli: preso il difensore Marco Pagliari
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Francia-Senegal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, prosegue l'avventura dell'olandese Bakker in panchina: ha firmato il rinnovo
Immagine news Calcio femminile n.2 Sorteggi 1° e 2° turno di qualificazione di Women's Champions League: tra le italiane, la Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Verso il Mondiale Femminile 2027: il primo turno playoff sarà Bielorussia-Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Como, Nielsen è il nuovo direttore tecnico in Serie A: è stato ct di Danimarca e Giappone
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Parma sceglie la continuità: Valenti confermato come tecnico della formazione femminile
Immagine news Calcio femminile n.6 Domani il sorteggio dei play off UEFA per il Mondiale: Italia testa di serie. Le rivali possibili
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 18 giugno 2008, Luis Enrique è il nuovo allenatore del Barcellona B. Suo primo incarico
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo I del Mondiale 2026
Newsticker
07:11 Fair play finanziario: Inter e Milan fuori dal settlement, Roma ancora sotto esame
05:43 Inghilterra in grande spolvero (4 a 2 alla Croazia). Stecca il Portogallo di CR7 (1 a 1 con il Congo)
17/06 “No” al calcio-spezzatino e prezzi calmierati: la petizione dei tifosi arriva in Senato
17/06 Adidas, corsa alle divise del Mondiale: vendite in crescita e sfida a Nike
15/06 Iran-Nuova Zelanda finisce in parità (2 a 2), fischi all’inno e applausi finali ai giocatori