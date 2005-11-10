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Scafatese, rinnovo annuale con il difensore classe 1995 Joaquin Suhs

Scafatese, rinnovo annuale con il difensore classe 1995 Joaquin Suhs TUTTOmercatoWEB
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 11:14Serie C

La Scafatese Calcio è lieta di ufficializzare il rinnovo del rapporto di lavoro con il difensore centrale Joaquin Suhs.

Classe 1995 dalla doppia nazionalità argentina e tedesca, Suhs è stato uno dei titolari inamovibili delle due promozioni consecutive conquistate da Siracusa e Scafatese.

Nell'ultima stagione con la casacca canarina "Il Maestro" ha contribuito al ritorno in C e anche alla vittoria del tricolore con un totale di 36 presenze e 5 reti, tra cui quella della semifinale di ritorno con il Desenzano, decisiva per l'approdo in finale e per la successiva conquista dello scudetto.

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