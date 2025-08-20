Ufficiale Siracusa, Suhs lascia il club. E torna in Serie D: è un nuovo giocatore della Scafatese

Si separano le strade del Siracusa e del calciatore argentino Joaquin Suhs, che ha deciso di lasciare il club siciliano per tornare in Serie D e sposare il progetto della Scafatese, che lo ha annunciato mediante una nota attraverso i propri canali social:

"𝗧𝗘𝗦𝗦𝗘𝗥𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗝𝗢𝗔𝗤𝗨𝗜𝗡 𝗦𝗨𝗛𝗦

La Scafatese Calcio 1922 comunica di aver acquisito le prestazioni del difensore centraleJoaquin Suhs.

Classe 1995, dal doppio passaporto argentino e tedesco, Suhs è reduce dalla grandissima stagione con la maglia del Siracusa, con cui ha conquistato la promozione in Serie C contribuendo non solo alla costruzione della solidità difensiva ma risultando anche decisivo in fase realizzativa con i suoi 6 centri stagionali.

Prima delle due stagioni in terra aretusea Suhs aveva collezionato diverse esperienze in Serie D in piazze importanti come Martina, Carbonia e Brindisi".

Più stringato, invece, il comunicato della società aretusea: "Siracusa Calcio 1924 comunica di aver raccolto la richiesta del calciatore Joaquin Suhs di lasciare il club".