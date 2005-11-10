Serie C, 10ª giornata: nove sfide in programma. Nel Girone C c'è Potenza-Catania
Luca Bargellini
Sono nove le gare di Serie C in programma nella giornata di oggi e valide per la decima giornata di campionato. Spiccano in particolare due gare: Reggiana-Torres nel Girone B e Potenza-Catania nel Girone C, con gli etnei che andranno a far visita alla capolista del raggruppamento del sud. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:
SERIE C - 10ª GIORNATA
GIRONE A
Pro Vercelli-Lecco 0-5
21' Pellegrino, 44' Casarotto, 50' Manetti, 52' Urso, 78' Sidler
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Carpi-Lumezzane
Ore 17:30 - Folgore Caratese-Treviso
Domenica 18 ottobre
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Novara
Ore 17:30 - Alcione Milano-Desenzano
Ore 17:30 - Ospitaletto-Pergolettese
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Cittadella-Arzignano
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Trento
Ore 20:30 - Giana Erminio-Brescia
Ore 20:30 - Juventus U23-Renate
Classifica del Girone A di Serie C Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Lecco 13*, Desenzano 13, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 12, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 9, Pro Vercelli 9*, Juventus Next Gen 7, Folgore Caratese 6, Carpi 6, Giana Erminio 5, Renate 4
* una gara in più
GIRONE B
Livorno-Grosseto 4-4
3' e 12' Malagrida (L), 7' Sabbattini (G), 45' Andreoli (G), 52' Pitti (G), 55' Malotti (L), 75' Fantacci (G), 88' Mancini (L)
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Guidonia-Forlì
Ore 14:30 - Pianese-Pineto
Ore 14:30 - Reggiana-Torres
Ore 14:30 - Vado-Sambenedettese
Domenica 18 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Perugia
Ore 12:30 - Latina-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Gubbio-Atalanta U23
Ore 14:30 - Ravenna-Spezia
Ore 17:30 - Pescara-Ostiamare
Classifica del Girone B di Serie C Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 19**, Livorno 16**, Torres 15, Reggiana 14*, Perugia 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12, Pescara 12, Forlì 11, Vado 11, Latina 10, Atalanta U23 9*, Ostiamare 9, Gubbio 7, Pineto 7*, Pianese 6, Sambenedettese 6, Vis Pesaro 4*
* una gara in meno
** una gara in più
GIRONE C
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Inter U23-Monopoli
Ore 17:30 - Potenza-Catania
Ore 17:30 - Salernitana-Scafatese
Domenica 18 ottobre
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Savoia
Ore 14:30 - Cavese-Casarano
Ore 14:30 - Cosenza-Altamura
Ore 15:00 - Bari-Crotone
Ore 17:30 - Barletta-Picerno
Ore 17:30 - Sorrento-Casertana
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Giugliano-Foggia
Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Inter U23 13*, Picerno 12, Monopoli 12, Cavese 12, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Altamura 8, Barletta 8, Giugliano 7, Cosenza 5, Crotone 0°
* una gara in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva