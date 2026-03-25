Serie C 2025/2026, il calendario ufficiale di playoff e playout. Si parte il 3 maggio
Con una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali la Lega Pro ha reso noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2025-2026:
PLAYOFF SERIE C 2025-2026
Fase Playoff del Girone
1° Turno (Gara unica): Domenica 3 Maggio 2026
2° Turno (Gara unica): Mercoledì 6 Maggio 2026
Fase Playoff Nazionale
1° Turno - Andata: Domenica 10 Maggio 2026
1° Turno - Ritorno: Mercoledì 13 Maggio 2026
2° Turno - Andata: Domenica 17 Maggio 2026
2° Turno - Ritorno: Mercoledì 20 Maggio 2026
Final Four
Semifinali - Andata: Domenica 24 Maggio 2026
Semifinali - Ritorno: Mercoledì 27 Maggio 2026
Finale - Andata: Martedì 2 Giugno 2026
Finale - Ritorno: Domenica 7 Giugno 2026
PLAYOUT SERIE C 2025-2026
Gara di Andata: Sabato 9 Maggio 2026
Gara di Ritorno: Sabato 16 Maggio 2026
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