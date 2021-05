Serie C, domenica al via il 2° Turno Fase Nazionale playoff: alle 10.55 il sorteggio delle gare

vedi letture

In archivio ieri 1° Turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Che ha regalato alcune sorprese, la prima su tutte l'esclusione del Bari, autore di un'altra deludente annata nella quale la promozione in Serie B è sfumata. Passa la Feralpisalò, e con la formazione gardesana anche Renate, Avellino, AlbinoLeffe (mostruoso in quel di Modena) e Sudtirol.

Queste cinque squadre si uniscono adesso ad Alessandria, Padova e Catanzaro (seconde classificate nei rispettivi gironi), andando a giocare quello che sarà il 2° Turno della Fase Nazionale: turno giocato su 180' (andata il 30 maggio e ritorno il 2 giugno), con le teste di serie più la miglior piazzata in regular season che giocheranno il secondo confronto in casa. Se al termine dei due confronti emergesse risultato di parità, accederà alle semifinali la miglior classificata.

Per determinare gli accoppiamenti, ci sarà quest'oggi il sorteggio (ore 10:55).

In attesa dello stesso, ricordiamo quello che è successo ieri sui vari campi:

GARA 1

Bari - Feralpisalò 0-0 [andata: 0-1]

GARA 2

Renate - Matelica 1-1 [andata: 1-1]

GARA 3

Avellino - Palermo 1-0 [andata: 0-1]

GARA 4

Modena - Albinoleffe 0-2 [andata: 1-0]

GARA 5

Sudtirol - Pro Vercelli 2-1 [andata: 1-2]