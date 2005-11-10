Serie C, il meglio dei tre gironi dopo 9 giornate: Spezia leader per punti e vittorie

Nove giornate di campionato sono sufficienti per iniziare a delineare le gerarchie nei tre gironi della Serie C 2026/27.

A dominare il quadro dei numeri è lo Spezia, che con 25 punti è la squadra che ne ha conquistati di più ed è anche, insieme al Cittadella, quella con il maggior numero di vittorie: otto. Sul fronte opposto spiccano Cosenza, Gubbio e Vis Pesaro, già arrivate a sei sconfitte. Tra i gol, invece, il Potenza vanta il miglior attacco con 24 reti, mentre Carpi, ancora il Cosenza e la Vis Pesaro sono le squadre che ne hanno incassate di più, 19. C'è spazio anche per i sei pareggi dell'Alcione Milano, il dato più alto registrato dopo le prime nove giornate.

In testa alla classifica dei bomber ci sono infine Sipos, attaccante della Reggiana, e Manconi della Casertana autori finora di 7 gol.

Di seguito il riepilogo

Maggior numero di punti: Spezia (25)

Maggior numero di vittorie: Cittadella e Spezia (8)

Maggior numero di pareggi: Alcione Milano (6)

Maggior numero di sconfitte: Cosenza, Gubbio e Vis Pesaro (6)

Maggior numero di gol segnati: Potenza (24)

Maggior numero di gol subiti: Carpi, Cosenza e Vis Pesaro (19)

Miglior marcatore: Sipos (Reggiana) e Manconi (Casertana) 7