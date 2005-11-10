Serie C, Giudice Sportivo: omologato 2-0 tra Latina e Atalanta U23. Pineto senza Germinario con la Reggiana

Gara della 9ª giornata del campionato di Serie C, Girone , quella tra Pineto e Reggiana, allora sospesa al 71' per impraticabilità del campo: il prosieguo del match è fissato alla giornata di domani, e si ripartirà dal 2-0 in favore della formazione di casa, che scenderà però in campo senza Gianluca Germinario. Il giocatore è stato infatti appiedato per un turno (recidività in ammonizione) dal Giudice Sportivo dopo la gara di sabato contro la Pianese (CLICCA QUI per il dispositivo federale completo).

Nota anche relativa al recupero del match tra Latina e Atalanta U23, valevole per l'8ª giornata del prima citato girone: il risultato è stato omologato, e i pontini portano dunque a casa la vittoria per 2-0 (CLICCA QUI per il dispositivo). La seconda squadra della Dea, al tempo, aveva evidenziato presunte irregolarità sull conformità dell'altezza delle porte dello stadio 'Francioni', ma non ha poi presentato il ricorso che inizialmente aveva annunciato.