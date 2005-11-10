Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, Giudice Sportivo: omologato 2-0 tra Latina e Atalanta U23. Pineto senza Germinario con la Reggiana

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 14:02Serie C
19.10.2026 14:02Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Gara della 9ª giornata del campionato di Serie C, Girone , quella tra Pineto e Reggiana, allora sospesa al 71' per impraticabilità del campo: il prosieguo del match è fissato alla giornata di domani, e si ripartirà dal 2-0 in favore della formazione di casa, che scenderà però in campo senza Gianluca Germinario. Il giocatore è stato infatti appiedato per un turno (recidività in ammonizione) dal Giudice Sportivo dopo la gara di sabato contro la Pianese (CLICCA QUI per il dispositivo federale completo).

Nota anche relativa al recupero del match tra Latina e Atalanta U23, valevole per l'8ª giornata del prima citato girone: il risultato è stato omologato, e i pontini portano dunque a casa la vittoria per 2-0 (CLICCA QUI per il dispositivo). La seconda squadra della Dea, al tempo, aveva evidenziato presunte irregolarità sull conformità dell'altezza delle porte dello stadio 'Francioni', ma non ha poi presentato il ricorso che inizialmente aveva annunciato.

Articoli correlati

Immagine news 1
Pineto-Reggiana, fissato il recupero dopo l'interruzione: si gioca martedì 20 ottobre
Immagine news 2
Pineto-Reggiana sospesa per impraticabilità del campo: non si giocherà domani
Immagine news 3
Serie C, i risultati: Juve Next Gen ko ad Arzignano, Lumezzane-AlbinoLeffe è spettacolo

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
14:53 Serie CTMW
TMWBraglia si autoflagella? Il Gubbio non decolla: "Capire le cose in fretta, sennò la mia presenza è inutile"
Immagine news 2
14:02 Serie C
Serie C, Giudice Sportivo: omologato 2-0 tra Latina e Atalanta U23. Pineto senza Germinario con la Reggiana
Immagine news 3
12:57 Serie CTMW
TMWGiugliano, in salita la strada per il nuovo tecnico. Dopo il 'no' di Cannavaro, nodo Trapani per Aronica
Immagine news 4
12:32 Serie C
Barletta, trauma di terzo grado al rene sinistro per Partipilo: la nota della società
Immagine news 5
12:24 Serie CTMW
TMWCannavaro fa dietrofront: preferisce rimanere in Uzbekistan. Salta il suo arrivo al Giugliano
Immagine news 6
12:03 Serie C
La Salernitana conferma Cosmi: "Ripartiamo con un clima più sereno verso i nostri obiettivi"
Immagine news 7
11:50 Serie C
Il Latina si fa carico dei lavori al 'Francioni' e al centro sportivo: la nota del club pontino
Immagine news 8
11:31 Serie CTMW
TMWGiugliano, Cannavaro prima scelta per la panchina. Ma se salta c'è in pole Aronica
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina irritata per l'arbitraggio contro il Como: il club scrive alla Lega Serie A
Immagine top news n.1 La Lazio si gode Provstgaard: ieri il primo gol biancoceleste, nel 2021 vinceva la (e)Champions
Immagine top news n.2 Gasperini annuncia: "Per Dybala tempi più lunghi del previsto. Malen-Castro? Può darsi..."
Immagine top news n.3 Chi è Markus Krosche? E con quale ruolo può arrivare al Milan? Tutto sul re del mercato tedesco
Immagine top news n.4 Laziali sul carro di Ringhio, ma in una città del Canada il Gattuso Day esiste già dal 2007
Immagine top news n.5 Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine top news n.6 Perché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine top news n.7 Lazio, a Torino il capolavoro di Gattuso. E la giornata perfetta apre scenari europei
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.2 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.3 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Napoli, Meret: "Siamo in un momento difficile, ma con Allegri non c'è alcun problema"
Immagine box news Serie A Napoli, a breve Meret in conferenza stampa per presentare il match col Bodo/Glimt
Immagine box news Serie A Ryanair sfotte la Juve: “È il nuovo Tottenham". I tifosi insorgono: “È esplosa come i vostri finestrini"
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri in conferenza presenta la partita di Champions League col Bodo/Glimt
Immagine box news Serie A Elogio al mercato bloccato: è una Lazio da record dopo un'estate di salti mortali
Immagine box news Serie A Fiorentina irritata per l'arbitraggio contro il Como: il club scrive alla Lega Serie A
Serie B
Immagine box news Serie B Sampdoria, ipotesi ritorno in blucerchiato di Giampaolo: avviati i primi contatti
Immagine box news Serie B Sampdoria, le incertezze di Vindahl pesano: la statistica del portiere blucerchiato
Immagine box news Serie B Sampdoria, i numeri condannano Corradi: alla stessa giornata un punto meno di Donati
Immagine box news Serie B Sampdoria, è (ancora) la stessa storia: e proseguono le valutazioni su Corradi. Il punto
Immagine box news Serie B Corradi dirige l'allenamento mattutino della Samp. Iachini e D'Angelo rimangono sullo sfondo
Immagine box news Serie B Serie B, classifica marcatori: Mosquera dell'Hellas aggancia il cesenate Shpendi in vetta
Serie C
Immagine box news Serie C Braglia si autoflagella? Il Gubbio non decolla: "Capire le cose in fretta, sennò la mia presenza è inutile"
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: omologato 2-0 tra Latina e Atalanta U23. Pineto senza Germinario con la Reggiana
Immagine box news Serie C Giugliano, in salita la strada per il nuovo tecnico. Dopo il 'no' di Cannavaro, nodo Trapani per Aronica
Immagine box news Serie C Barletta, trauma di terzo grado al rene sinistro per Partipilo: la nota della società
Immagine box news Serie C Cannavaro fa dietrofront: preferisce rimanere in Uzbekistan. Salta il suo arrivo al Giugliano
Immagine box news Serie C La Salernitana conferma Cosmi: "Ripartiamo con un clima più sereno verso i nostri obiettivi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
05:50 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi