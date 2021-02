Serie C, giudice sportivo: sono 31 gli squalificati. E un turno lo salta anche mister Braglia

Il Giudice Sportivo sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 22 e 23 Febbraio 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 21 E 22 FEBBRAIO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2.000,00 POTENZA perché persona riconducibile alla società stazionava all'interno del recinto di gioco rivolgendo frasi irriguardose nei confronti del quarto ufficiale di gara (r.proc.fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 MARZO 2021 E AMMENDA € 500,00

FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA) per proteste e comportamento offensivo verso l’arbitro (r.IV uff., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2021

PERONI ALESSIO (VIS PESARO) perché usciva dall'area tecnica dissentendo nei confronti di una decisione dell'arbitro (sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all'arbitro).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRAGLIA PIERO (AVELLINO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SARANITI ANDREA (PALERMO) per aver colpito con particolare violenza con il piede la testa di un avversario con il pallone a distanza di gioco.

COPPOLA MARIO (POTENZA) per comportamento offensivo verso l'arbitro.

RICCI MANUEL (POTENZA) per aver colpito con una manata al volto un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DEL PRETE LORENZO (FOGGIA)

MASTROPIETRO FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK (MONOPOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARCHI ETTORE (VIS PESARO) per aver proferito ripetute espressioni blasfeme (r.proc.fed.,r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ALOI SALVATORE (AVELLINO)

POMPEU DA SILVA RONALDO (PADOVA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GELLI FRANCESCO (ALBINOLEFFE)

BRUNO LUCA (A.J.FANO)

ALTOBELLI DANIELE (AREZZO)

AGYEI DANIEL KOFI (CARRARESE)

ICARDI SIMONE (CASERTANA)

RICCARDI DAVIDE (CATANZARO)

MATINO EMMANUELE (CAVESE)

CICCONI MANUEL (COMO)

FINK HANNES (SUDTIROL)

SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)

RANOCCHIA FILIPPO (JUVENTUS U23)

ANTONELLI FRANCESCO (LEGNAGO SALUS)

CALCAGNI RICCARDO (MATELICA)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (MODENA)

PALAZZI ANDREA (PALERMO)

FIGOLI MATTEO (PERGOLETTESE)

CRIALESE CARLO (PERUGIA)

KOUAN OULAI CHRISTIAN (PERUGIA)

BOTTA MONTERO RUBEN ALEJANDRO (SAMBENEDETTESE)

VISENTIN SANTIAGO GUIDO (VIRTUSVECOMP VERONA)

MARCHI ETTORE (VIS PESARO)

MARKIC TONI (VITERBESE)