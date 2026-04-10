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Serie C, il Lecco sbanca il campo dell'Alcione: 2-0 e aggancio all'Union Brescia

Serie C, il Lecco sbanca il campo dell'Alcione: 2-0 e aggancio all'Union BresciaTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
ieri alle 22:34Serie C
Tommaso Maschio

Con un gol per tempo, il primo a firma Duca e il secondo a firma Bonaiti, il Lecco si sbarazza dell’Alcione Milano in uno scontro d’altra classifica del Girone A di Serie C. La squadra bluceleste aggancia così l’Union Brescia a quota 63 punti al secondo posto in classifica in attesa che le Rondinelle scendano in campo domani pomeriggio. Presente sugli spalti anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi che è intervenuto all'intervallo per un saluto istituzionale nel corso della premiazione dell'Orangeneration Award.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE A
Venerdì 10 aprile
Alcione Milano-Lecco 0-2
6’ Duca, 73’ Bonaiti
Sabato 11 aprile
Ore 14.30 – Lumezzane-Union Brescia
Ore 14.30 – Pergolettese-Virtus Verona
Ore 14.30 – Triestina-Giana Erminio
Ore 17.30 – Vicenza-Novara
Domenica 12 aprile
Ore 17.30 – Cittadella-Trento
Ore 17.30 – Ospitaletto-AlbinoLeffe
Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 63*, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51*, Lumezzane 49, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 36, Virtus Verona 23, Pro Patria 20, Triestina 9

N.B. - Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D
* una gara in più

GIRONE B
Sabato 11 aprile
Ore 14.30 – Campobasso-Bra
Ore 14.30 – Gubbio-Pianese
Ore 14.30 – Pineto-Torres
Ore 17.30 – Forlì-Ascoli
Domenica 12 aprile
Ore 12.30 – Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio
Ore 12.30 – Ternana-Perugia
Ore 17.30 – Arezzo-Livorno
Ore 17.30 – Pontedera-Ravenna
Ore 17.30 – Vis Pesaro-Carpi
Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 48, Pianese 45, Ternana 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Domenica 12 aprile
Ore 14.30 – Atalanta U23-Monopoli
Ore 14.30 – Casertana-Audace Cerignola
Ore 14.30 – Foggia-Siracusa
Ore 14.30 – Latina-Casarano
Ore 14.30 – Team Altamura-Giugliano
Ore 14.30 – Trapani-Salernitana
Ore 20.30 – Potenza-Sorrento
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 40, Cavese 37, Sorrento 37, Picerno 36, Latina 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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