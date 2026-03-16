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Serie C, il lunedì degli esoneri. Il Catania solleva dall'incarico Domenico Toscano
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Dopo quello della Ternana arriva anche un altro esonero in Serie C per quanto riguarda una delle big del torneo. Ecco la nota ufficiale del Catania
"Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano e l’allenatore in seconda Michele Napoli: ai due professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".
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