Ufficiale Perugia, arriva l'addio con Tedesco: risolto il rapporto con l'allenatore

Dopo il cambio di proprietà il club umbro annuncia l'addio dell'allenatore, ed ex calciatore. Ora per sostituirlo c'è Aimo Diana in pole

"È inutile girarci intorno e prenderci per il culo, domani incontrerò la società e prenderò decisioni sul futuro. Mi troverò con Borras, una delle persone che in questi mesi mi ha sostenuto tantissimo come quelli che sono stati nel club finora, e decideremo la cosa migliore. Voglio però concludere in bellezza, senza polemica". Così nella giornata di ieri il tecnico Giovanni Tedesco aveva pre annunciato il suo addio alla panchina del Perugia dopo il cambio di proprietà che si è materializzato nella giornata di oggi.

Il comunicato ufficiale dell'addio di Tedesco al Perugia

E ora è arrivato anche il comunicato ufficiale con cui "AC Perugia Calcio comunica l’interruzione del rapporto con l’allenatore Giovanni Tedesco. Nella valutazione dei programmi sportivi, si è ritenuta opportuna la separazione dei rispettivi percorsi.

Il Club ringrazia Giovanni, già capitano e bandiera del Grifo da giocatore, che nella passata stagione ha accettato di sedere sulla panchina del Perugia, in un momento difficile, ottenendo la salvezza, anche trasmettendo ai calciatori il senso di appartenenza.

Anche per questo il nome di Giovanni Tedesco resterà sempre legato a quello del Perugia Calcio".

Il possibile sostituto

Due i nomi che erano emersi nelle scorse ore per la sostituzione dell'allenatore alla guida del Grifo: Domenico Toscano e Aimo Diana. Fra i due sembra averla spuntata il secondo che già in serata potrebbe essere in città per discutere con la nuova proprietà e trovare un accordo.