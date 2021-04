Serie C, le date di play off e play out: si parte il 9 maggio, si chiude il 13 giugno

vedi letture

La Lega Pro ha comunicato sul proprio sito le date dei play off e play out di questa stagione. I primi prenderanno il via il 9 maggio con le gare a eliminazione diretta, interne ai gironi, del primo turno. La fase nazionale invece prenderà il via il 16 maggio per concludersi il 28 dello stesso mese. A giugno invece sono previste semifinali e finale per decidere l'ultima squadra che accederà in Serie B. Per quanto riguarda invece i play out sono stati programmati per il 15 e 22 maggio. Qui il regolamento per accedere ai play off e ai play out

CALENDARIO PLAY OFF e PLAY OUT Si rende noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2020-2021:

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 09 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 16 MAGGIO 2021

1° Turno – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Andata LUNEDÌ 24 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Ritorno VENERDÌ 28 MAGGIO 2021

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MARTEDÌ 01 GIUGNO 2021

Semifinali – Gara di Ritorno SABATO 05 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Andata MERCOLEDÌ 09 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 13 GIUGNO 2021

PLAY OUT

PLAY OUT GIRONI

Gara di Andata SABATO 15 MAGGIO 2021

Gara di Ritorno SABATO 22 MAGGIO 2021