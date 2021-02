Serie C, le gare della 15^ trasmesse da Sky: spicca il derby Bari-Monopoli

Si rende noto che le sotto indicate gare saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, nei canali di seguito riportati, in pay per view:

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2021

GIRONE A

JUVENTUS U23 - PRO VERCELLI Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 251

GIRONE B

GUBBIO - FERMANA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252

GIRONE C

CAVESE - JUVE STABIA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 253

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021

GIRONE A

OLBIA - PIACENZA Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 251

RENATE - ALBINOLEFFE Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 251

PERGOLETTESE - COMO Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 251

GIRONE B

PERUGIA - LEGNAGO SALUS Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 252

PADOVA - AREZZO Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252

GIRONE C

TURRIS - PALERMO Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 253

CATANZARO - CASERTANA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 253

BARI - MONOPOLI Ore 20.30 Eleven OTT Sky Sport 254