Serie C, Primo Turno Nazionale: come funziona il sorteggio delle 12:30
Appuntamento alle ore 12:30, in diretta su SkySport, per il sorteggio del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C. Ma come funziona l'urna di Milano? Semplice.
Dieci le squadre nell'urna. Cinque teste di serie, ovvero le formazioni terze classificate nei tre gironi (Renate, Ravenna e Salernitana), più la vincente della Coppa Italia di Serie C (Potenza) e la migliore delle qualificate dal secondo turno (Lecco). E altre cinque formazioni, tutte qualificate dai turni precedenti: Cittadella, Campobasso, Pianese, Casertana e Casarano.
Le sfide del Primo Turno Nazionale si svolgeranno sui 180' con le gare d'andata domenica 10 maggio e il ritorno mercoledì 13 in casa della formazione testa di serie.
Ricordiamo, infine, che il 14 maggio è in programma il sorteggio degli accoppiamenti del Secondo Turno Nazionale, dove entreranno in gioco le compagini arrivate al secondo posto nei rispettivi gironi, ovvero Union Brescia, Ascoli e Catania.
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