Siracusa, Turati: "Cuore e orgoglio, vogliamo restare vivi fino alla fine"

Alla vigilia della trasferta contro l’Altamura, il tecnico del Siracusa Marco Turati carica la squadra nonostante la pesante penalizzazione in classifica.

“Andremo in campo con cuore e orgoglio, non vogliamo avere rimpianti e dobbiamo sentirci vivi fino alla fine. L’ultima vittoria in rimonta ha dimostrato che ho un gruppo di uomini veri che daranno tutto fino all’ultimo istante".

L’allenatore invita a non farsi condizionare dalle vicende esterne: “Le vicende extracampo non ci devono condizionare, pensiamo solo a spingere forte e poi vedremo dove arriveremo".

Infine, un messaggio alla squadra e all’ambiente: “I ragazzi devono scendere in campo con la giusta determinazione, sapendo che hanno la città al loro fianco", ha concluso l'allenatore.