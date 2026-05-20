Ufficiale Picerno, avanti con il direttore generale Vincenzo Greco anche il prossimo anno

L’AZ Picerno rende noto che Vincenzo Greco proseguirà il proprio percorso all’interno del club rossoblù anche nella prossima stagione sportiva. Una scelta maturata nel segno della continuità e della volontà condivisa di proseguire il lavoro avviato negli ultimi anni.

Queste le parole del Direttore Generale rossoblù Vincenzo Greco:

“Ringrazio il presidente per la fiducia manifestata nei miei confronti. Nonostante le tante offerte ricevute da altre società, alle quali va il mio personale ringraziamento, ho deciso di continuare questo percorso con senso di responsabilità e con la volontà di dare continuità al progetto Picerno. Ci aspettano nuove sfide che affronteremo con il lavoro quotidiano e con la consapevolezza di voler continuare a crescere e di regalare nuove emozioni e nuovi successi a tutti i tifosi, in primis al nostro Presidente Donato Curcio.

In quest’ottica, sarò affiancato da Roberto Franzese, il quale avrà un ruolo sempre più operativo nell’area sportiva, assumendo maggiori responsabilità. In tal senso stiamo già lavorando per costruire la nuova rosa per la prossima stagione sportiva, con innesti mirati che andranno a rinforzare ulteriormente la squadra che ha ottenuto la salvezza”.

L’AZ Picerno continua così il proprio percorso di programmazione in vista della nuova stagione sportiva.