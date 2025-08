Ufficiale Sorrento, dal Catanzaro arriva in prestito il giovane terzino Marcello Piras

Serie C

Oggi alle 18:34 Serie C

Rinforzo sulla fascia destra per il Sorrento, che ha comunicato di aver prelevato, in prestito dal Catanzaro, il terzino classe 2004 Marcello Piras. Di seguito lo nota ufficiale del club:

"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato dall’U.S. Catanzaro, in prestito fino al 30/6/2026, le prestazioni sportive di Marcello Piras, nato a Cagliari il 21 agosto del 2004. Piras ha disputato lo scorso anno tre partite con la maglia del Crotone mentre in precedenza aveva messo insieme 20 presenze in Serie D con la maglia del COS attirando l’attenzione del Catanzaro che resta proprietario del cartellino del calciatore".