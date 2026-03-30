Stefano Rosso: "Vicenza aveva perso la dignità. Serie B primo passo di un periodo felice"

“È magico, davvero magico. Quando siamo arrivati qui, questi erano i momenti che sognavamo. Li sognavamo per noi, per i ragazzi, per la società, ma soprattutto li sognavo per voi”. Il presidente del Vicenza Stefano Rosso si rivolge così ai tifosi biancorossi nel corso della festa per la promozione in Serie B di ieri sera in Piazza dei Signori: “So quanto avete sofferto. - prosegue Rosso – Essere riusciti finalmente a regalare una gioia a questa città per noi significa tantissimo, davvero tantissimo”.

Il numero uno berico poi prosegue facendo il riassunto della loro avventura: “Quando siamo arrivati non c'era niente, Vicenza aveva perso la dignità. Una società, una città, una provincia che hanno fatto la storia del calcio italiano avevano bisogno di rialzarsi. - prosegue Rosso come riporta Trivenetogoal.it – Per me è dunque una soddisfazione enorme in queste settimane vedervi tornare a sorridere. Spero che questo sia davvero solo il primo passo, l'inizio di un periodo felice che voglio vivere insieme a voi”.