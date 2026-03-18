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Vicenza, S. Rosso su Gallo: "Ovviamente è confermato ma ci deve essere la sua volontà"

Vicenza, S. Rosso su Gallo: "Ovviamente è confermato ma ci deve essere la sua volontà"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 10:04Serie C
Luca Bargellini

Ospite delle colonne de La Gazzetta dello Sport il presidente del Vicenza, Stefano Rosso, ha parlato della splendida promozione in Serie B ottenuta lunedì sera con sei giornate d'anticipo rispetto alla fine della stagione regolare in Serie C

"Mi voglio godere la festa, surfiamo sull'onda dell'entusiasmo. Poi partiamo dalle consapevolezze: la società è solida, con un percorso importante e tanti pezzi del sistema che funzionano. Da qui costruiamo per fare bene in un campionato che è il più difficile e non si può mai vivere sereni.

Gallo confermato? Ovviamente sì, ma ci deve essere la sua volontà. Non l'abbiamo messo in discussione, abbiamo stravinto per il lavoro di tutti e le sue capacità".

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