Tegola La Gumina per la Salernitana: lesione all'adduttore e circa un mese di stop
Tommaso Maschio
Brutte notizie dall’infermeria per la Salernitana che dovrà rinunciare per circa un mese al centravanti Antonino La Gumina autore fin qui di quattro gol in otto gare. Il classe ‘96 infatti ha riportato una lesione muscolare all’adduttore destro e resterà fuori almeno fino a metà novembre.
La nota della Salernitana su La Gumina
"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che le indagini diagnostiche effettuate dal calciatore Antonino La Gumina- si legge nella nota del club - presso il Centro Polidiagnostico Check Up hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del grande adduttore destro. L’atleta ha già iniziato il protocollo riabilitativo.
Quali partite salterà
L’attaccante granata dunque salterà sicuramente le partite contro Scafatese, Picerno, Savoia, e Inter Under 23. Il suo ritorno in campo potrebbe infatti avvenire contro il Catania, in programma il 15 novembre, o nella successiva contro la Casertana il 20 novembre.