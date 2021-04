Teramo, Iachini: "Portare questo club in B è sempre stato e sempre sarà il mio primo pensiero"

Il presidente del Teramo, attualmente settimo nel Girone C di Serie C, Franco Iachini non abbandona il sogno di portare la squadra biancorossa in Serie B: “Sono state due stagioni importanti in cui sono state realizzate delle valorizzazioni importanti di giovani e sono emersi profili interessanti. - spiega Iachini a La Città analizzando il passato – Il futuro dipenderà anche dalla riforma della Lega Pro e se ci sarà bisognerà attrezzarsi per una squadra competitiva. Per questo ho detto ai giocatori di impegnarsi al massimo per conquistare la conferma e poi vedremo come si concluderà la stagione. Obiettivo? Portare il Teramo in Serie B è sempre stato il mio primo pensiero e lo sarà ancora”.