Ufficiale Ternana, arriva in prestito annuale dallo Spezia il centrocampista Giovanni Corradini

vedi letture

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dallo Spezia Calcio le prestazioni del calciatore Giovanni Corradini. Il 21enne centrocampista umbro (è nato a Orvieto il 12/11/02) arriva con la formula del prestito stagionale.

E’ cresciuto nelle giovanili del Perugia per poi approdare alla Primavera della Fiorentina. In viola ha collezionato 66 presenze, 15 reti e 5 assist indossando anche la fascia da capitano e vincendo la Coppa Italia nella stagione 2021/22. Nell’annata seguente ha disputato 26 gare in Serie C con la Pro Vercelli (fornendo 2 assist). Nella passata stagione una presenza in Coppa Italia con la maglia dello Spezia.