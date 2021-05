tmw radio Maspero sulla Serie C: "Assurdo vedere la Samb ai play off con quella situazione"

L'allenatore Riccardo Maspero ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto soffermandosi anche sulla prossima Serie C: "Spero che si metta a posto a livello economico, che ci si diano delle regole e si rispettino, lavorando con serenità per allenatori e giocatori. Poter andare in una società e sapere che fino alla fine dell'anno puoi portare avanti il tuo progetto. Assurdo vedere la Samb che è arrivata ai playoff e poi ha questa situazione. Ci sono magari altre retrocesse perché hanno speso meno, evitando di andare fuori budget. Brutto da dire, ma piuttosto tagliamo e si lavora poi come si deve. Teniamo le società solide, che diano la possibilità di praticare il calcio".