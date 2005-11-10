Torres ko contro la Reggiana, Greco: "Contro squadre così bisogna concedere poco o niente"

Dopo la sconfitta contro la Reggiana, il tecnico della Torres Alfonso Greco ha commentato in sala stampa: "Credo che la squadra abbia prodotto diverse occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. Il palo di Di Stefano, la punizione di Masala e tante altre. Purtroppo, contro squadre come la Reggiana, con individualità importanti, bisogna concedere poco o niente, perché hanno giocatori esperti e concreti che ti puniscono, come dimostrano i gol di Sipos e Portanova.

Lunghi ha rimediato una lesione al bicipite femorale e dovremo fare a meno di lui per tutto il mese, mentre Liviero è recuperabile per la prossima settimana. La classifica comunque ci sorride e dovremo essere bravi a fare una bella gara già subito in casa con il Guidonia, che è un altro avversario esperto e di spessore".