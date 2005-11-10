Torres, emergenza infortuni. Greco: "Non è un periodo fortunato ma a undici ci arriviamo"

Il tecnico della Torres Alfonso Greco ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Guidonia: "Diciamo che non è un periodo fortunato per quanto riguarda gli infortuni e ne abbiamo avuto di nuovi tra i titolari, ma pensiamo solo alla partita di domenica. Incontriamo una squadra che è tra le prime 4-5 del campionato.

I ragazzi andranno oltre a quello che possono dare, a undici ci arriviamo ecco (ride, ndr). Non stiamo a pensare a chi c’è o chi non c’è contro una grande squadra e poi vedremo alla fine - riporta Centotrentuno.com -. Guidonia? Parliamo di una rosa che è molto forte, ha un attacco più che importante per la categoria. Sono un organico che per me lotterà per le primissime posizioni del girone. Noi dobbiamo fare una partita gagliarda sotto l’aspetto atletico e stare lì compatti in difesa. Dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva e su questo sono sicuro dei miei.

Affrontiamo grandi squadre e se lasci andare ogni volta 4-5 palle gol non riesci a segnare. Come dico sempre però ho una squadra propositiva e questo non è poco. Poi dobbiamo lavorare di più sulle occasioni che concediamo con palla a nostro favore. Serve sempre tanto equilibrio per fare bene. Pochi gol perché ci sono pochi attaccanti? No perché le occasioni le creiamo. Dobbiamo essere bravi a trasformarle in gol. Tutto qui".