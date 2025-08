Ufficiale Trento, Leonardo Santer vola in Serie A: ceduto in prestito al Torino

Cessione in Serie A per il Trento. Ecco la nota ufficiale del club gialloblù in merito:

"A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver ceduto in prestito fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione a favore della Società Sportiva Torino Football Club, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Santer. A.C. Trento 1921 saluta Leonardo Santer e gli augura le migliori fortune sportive e personali per questa nuova esperienza professionale".