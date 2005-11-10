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Trento, in prestito secco dal Parma ecco D'Intino: "Ho entusiasmo e voglia di mettermi in gioco"

Trento, in prestito secco dal Parma ecco D'Intino: "Ho entusiasmo e voglia di mettermi in gioco" TUTTOmercatoWEB
© foto di Roberto Della Corna/TuttoC.com
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 15:57Serie C

Volto nuovo in casa Trento, con il club che - mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente - ha comunicato "di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito secco sino al 30 giugno 2027) da Parma i diritti alle prestazioni sportive del difensore Roberto D’Intino che ha sottoscritto con il club un contratto sino al 30 giugno 2027.

Nato a San Benedetto del Tronto l’11 marzo 2006, D'Intino muove i primi passi nel settore giovanile dell’Ascoli, per poi passare al Parma dove, nel biennio 2022-2023 e 2023-2024, colleziona 47 presenze tra l’Under17 e l’Under18 gialloblù. Nella stagione 2024-2025 scende in campo in 26 occasioni siglando anche una rete e un assist con la Primavera1. Nel corso della scorsa stagione, sempre con la massima categoria giovanile del Parma, D’Intino ha collezionato 18 presenze, una rete e due assist.

A Roberto un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento!".

Queste, poi, le sue prime parole dopo la firma, riportate sempre ai canali ufficiali del club: "Arrivo a Trento con molto entusiasmo e una grande voglia di mettermi in gioco. Sono un terzino al quale piace molto sia difendere ma anche attaccare nel momento in cui si creano le condizioni giuste. Questo trasferimento per me rappresenta un'opportunità molto importante per continuare il mio percorso di crescita. Ringrazio il club per aver creduto in me: darò tutto me stesso in ogni allenamento e in ogni partita per ripagare questa fiducia".

Riportiamo anche la nota dei ducali, che hanno reso noto il rinnovo del calciatore: "Parma Calcio 1913 comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Roberto D’Intino sino al 30 giugno 2029.
Contestualmente, il Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il difensore all'AC Trento 1921 fino al 30 giugno 2027.
Roberto ha completato la sua formazione all'interno del Settore Giovanile del Parma Calcio, dove nell’ultima stagione, con la squadra Primavera, è stato uno dei protagonisti della cavalcata fino alla finale scudetto.
L'esperienza all'AC Trento 1921 rappresenterà per il calciatore un'ulteriore opportunità di crescita e di maturazione nel calcio professionistico.

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