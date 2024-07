Ufficiale Tris di conferme in casa Trapani: Balla, Kragl e Sabatino rinnovano per un anno

vedi letture

Tris di conferme in casa Trapani dopo la promozione in Serie C. Il club siciliano ha infatti annunciato che Besmir Balla, Oliver Kragl e Sergio Sabatino hanno prolungato il loro rapporto per un’altra stagione. Di seguito la nota del club granata:

"Il Trapani della stagione 2024/25 riparte dalle conferme. Ad indossare nuovamente la maglia granata in vista del prossimo campionato di Serie C saranno Besmir Balla, Oliver Kragl e Sergio Sabatino i quali hanno rinnovato i rispettivi contratti fino al 30 giugno 2025.

Determinanti nel corso della scorsa stagione, sono stati tra i protagonisti di una cavalcata trionfale che ha portato alla vittoria del campionato di Serie D e della Coppa Italia di categoria. Guidati da capitan Sabatino che ha collezionato 40 presenze tra campionato, Coppa Italia e Poule Scudetto, Balla ha realizzato 13 reti tra cui quella decisiva nella gara contro il Siracusa, mentre Kragl è andato a segno 18 volte.

«Sono molto contento e onorato di far parte del progetto Trapani anche per il prossimo campionato e che sta per iniziare. Ringrazio il Presidente, il direttore e il mister per la fiducia e, come sempre, farò di tutto per ripagarla lavorando ogni giorno per raggiungere l’obiettivo. Non vedo l’ora di tornare nel nostro stadio e vedere i nostri tifosi», ha detto Sabatino.

«Sono felice di aver rinnovato e di restare a Trapani, città dove sto bene», ha affermato Kragl. «Ho dato il massimo l’anno scorso e lo farò anche per il prossimo con l’auspicio di vincere quante più partite. Sono contento di tornare allo stadio e fare altri gol per questa maglia».

Le parole di Besmir Balla: «Sono onorato della fiducia concessa dalla Società. Sono sicuro che faremo bene e proseguiremo nel segno della continuità di quanto fatto l’anno scorso alla ricerca di nuovi risultati importanti. Forza Trapani!»".