Dopo un triennio all'Imolese, il difensore Cerretti passa al Pontedera

Serie C

Oggi alle 12:04

È con una nota ufficiale che il Pontedera "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Cerretti.

Terzino destro, classe 2001, è reduce da un triennio all'Imolese, nel quale ha totalizzato oltre 60 presenze in Serie C, segnando il gol-salvezza per gli emiliani nel playout della stagione 2021/22 contro la Pistoiese.

Cerretti ha compiuto la trafila nel settore giovanile dello Spezia fino alla formazione Primavera. Grazie alla sua duttilità, può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale.

Benvenuto nella famiglia Granata, Cristian!".