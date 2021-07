ufficiale Giana Erminio, dopo Augello un altro biancazzurro in A: Marcandelli va al Genoa

Dopo l'approdo di Tommaso Augello alla Sampdoria, un altro elemento del vivaio della Giana Erminio vola in Serie A: si tratta di Alessandro Marcandalli, rilevato dal Genoa.

Questa la nota della società lombarda:

"A.S. Giana Erminio comunica che Alessandro Marcandalli, difensore classe ’02, cresciuto nelle giovanili biancazzurre sin dal campionato Under 16, dopo il girone di ritorno del campionato 2020/21 giocato in prestito nella Primavera 1 del Genoa, in data odierna è stato trasferito a titolo definitivo al Genoa CFC.

Ad Alessandro vanno i migliori auguri da parte da parte di tutta la società per la sua crescita calcistica".