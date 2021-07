ufficiale Imolese, Montanari confermato Dg. E in panchina arriva Fontana

Giornata di conferenza stampa in casa Imolese, con la nuova proprietà che ha fatto sapere di aver confermato Marco Montanari nel ruolo di Dg e aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Gaetano Fontana.

E' altresì reso noto che la squadra andrà in ritiro da quest'oggi all’Hotel Donatello per poi iniziare con le doppie sedute di allenamento dalla giornata di mercoledì.