ufficiale Lecco, arriva il rinnovo per Merli Sala. Sarà la sua sesta stagione in bluceleste

Calcio Lecco 1912 è felice di annunciare il rinnovo di Ivan Merli Sala, che vestirà il bluceleste per la sesta stagione, la quinta consecutiva. Arrivato a Lecco per la prima volta nel 2012, Ivan ritorna all’ombra del Resegone nell’estate del 2017, dove in quattro anni conquista una promozione in Serie C ed è uno dei protagonisti dell’ultima stagione, conclusasi con lo storico accesso ai Playoff per la promozione in Serie B.