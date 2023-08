ufficiale Lumezzane, arriva Scremin dallo Spezia: prestito annuale

F.C. Lumezzane comunica di aver perfezionato un accordo con il calciatore Gianluca Scremin, assicurandosi le prestazioni sportive del difensore per la stagione 2023-24. Scremin arriva a titolo temporaneo, in prestito dallo Spezia Calcio.

Accogliendo ufficialmente Gianluca – che già da alcuni giorni era aggregato alla squadra, già ben integrato nel gruppo agli ordini di mister Franzini – la società e tutto il mondo rossoblù gli porgono un caloroso benvenuto, augurandogli le migliori soddisfazioni per l’avventura lumezzanese.

Gianluca Scremin è nato a Sarzana il 12 luglio 2003. È un laterale destro che, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili dello Spezia, compagine del capoluogo della sua provincia, ha disputato lo scorso campionato di Serie C con la maglia dell’Imolese, dove ha collezionato 13 presenze.

Queste le prime dichiarazioni ufficiali di Scremin: “Sono in gruppo da tre settimane, che sono state molto intense. Ho trovato un ambiente affiatato, con giocatori di grande livello. Credo che il Lumezzane sia una squadra forte e competitiva. Io, con l’esperienza maturata in Serie C l’anno scorso, credo di avere messo qualcosa in più nel motore e di avere i mezzi per aiutare la squadra a fare bene”.

È Carlo Maria Zerminiani, responsabile dell’area tecnica di F.C. Lumezzane, a commentare l’ingresso in squadra di Scremin: “Gianluca è un ragazzo giovane, di prospettiva, con mezzi atletici decisamente importanti. Viene da un’annata con i grandi, in cui si è messo in luce con buona continuità nell’Imolese, nonostante la stagione sfortunata della squadra. Sono sicuro che darà un contributo alla causa, arricchendo il pacchetto Under 21 del reparto arretrato”.